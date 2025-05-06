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克宮：蒲亭定於8月底至9月初訪中 將出席抗日紀念活動

2025/5/6 23:44
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於今年8月底至9月初訪問中國，期間將出席中國對日抗戰紀念活動。

美聯社等媒體報導，蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，蒲亭訪中將是「良好傳統」的一部分。中國國家主席習近平將造訪莫斯科，出席蘇聯擊敗納粹德國80週年的紀念活動，而蒲亭將訪中出席二戰同盟國擊敗日本的紀念活動。

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據報導，今年9月3日，北京將舉行紀念二戰結束80週年的活動，中國稱9月3日這天為「抗日戰爭勝利紀念日」。

香港南華早報先前報導，根據外交消息，中國計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，預計蒲亭會出席。（譯者：陳正健）1140506

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