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英國強化與烏克蘭無人機合作 企業獲戰場第一手數據

2025/6/24 19:58（6/24 20:11 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（右）23日訪問倫敦，在北約峰會前夕與英國首相施凱爾（左）會晤。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月24日
烏克蘭總統澤倫斯基（右）23日訪問倫敦，在北約峰會前夕與英國首相施凱爾（左）會晤。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月24日
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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）烏克蘭總統澤倫斯基23日訪問倫敦，與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤，雙方達成協議，加強無人機合作，英國企業將取得來自烏克蘭戰場前線的第一手技術資料，以利加速設計和大規模生產尖端軍備。

英國首相府指出，烏克蘭的無人機設計和運用已在全球居領先地位；無人機科技在烏克蘭的演進速率平均為每6週一個循環，與烏方的合作將有助英國設計和生產「獨步全球」的軍備。英烏相關企業的雙邊合作預計近幾週即可展開。

根據這項期程3年的協議，透過與烏克蘭合作，英國企業生產的無人機除了將投入烏克蘭戰場，也有助英國發展相關科技、培育人才及擴大優質就業機會。

英國將自今年已劃定的軍援烏克蘭45億英鎊（約新台幣1800億元）預算，動用部分資金，投入這項新協議的先導生產計畫並支付後續訂單。英國政府先前已承諾，未來的軍援烏克蘭預算將不低於一年30億英鎊。

首相府表示，新的無人機合作協議將增進英、烏在發展防空系統的資訊分享與專業知識和技術交流，同時放眼未來，為戰爭結束後的雙邊能力建構鋪路。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席今天登場的北大西洋公約組織（NATO）峰會，但今年北約與烏克蘭的正式諮商會議遭「降級」為外長級會議。

不過，北約仍視俄羅斯為最直接、立即的威脅。北約秘書長呂特（Mark Rutte）數次指出，若北約各國不現在就下定決心，俄羅斯有能力在5年內對北約領土發動具可信度的攻擊。

根據部分北約國家的情報評估，俄羅斯有可能透過奪取小面積的北約領土，測試北約集體防禦義務的可信度。

前北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）上將近日告訴德國「世界報」（Die Welt），若俄羅斯對特定北約國家發動「不至於影響（該北約國家）整體領土完整」的「小規模攻擊」，則北約各國不一定會即刻採取軍事行動回應，而是會展開商討、衡量「我們是否要開啟戰爭」。

包爾是在回應「世界報」詢問，若俄方攻擊愛沙尼亞的一個村莊，北約是否將即刻啟動反擊時，作以上表示。

在此之前，德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）曾於6月上旬接受德媒Table.Media採訪時示警，情報明確顯示，部分俄羅斯官員認為，北約憲章第5條揭示的集體防禦義務已不具實質效力。此外，對烏克蘭發動的戰爭不過是俄羅斯「往西挺進」的一步。

卡爾指出，俄羅斯官員有意嘗試對北約領土發動門檻未達全面軍事衝突的行動，例如參考2014年非法兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）半島，藉口保衛所謂的「被迫害俄羅斯裔少數民族」，派遣刻意掩蓋身分識別特徵的官兵潛入愛沙尼亞。

前英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）近日也曾示警，假如僅是為奪取有限目標，例如面積小、缺乏防禦縱深的波羅的海國家，則俄羅斯不需完全重建軍力，也不需要5年即可再度進犯周邊國家，包括北約成員國。此外，俄羅斯有理由認為，與其坐等北約強化實力，不如及早出手。

根據北約憲章第5條，對任何一個成員國的攻擊，將被視為對所有成員國的攻擊。不過，一直以來有專家提醒，該條文允許各成員國以「各自認為有必要的方式」，協助受攻擊國，動用軍隊只是可能的行動選項之一。

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此外，隨著未達常規軍事行動門檻的「灰色地帶」衝突活動日益常見，北約該如何定義並回應「攻擊」，以確保集體防衛可信度，也更顯得棘手。

目前北約唯一一次動用北約憲章第5條，是在2001年美國遭遇911恐怖攻擊之後。（編輯：唐聲揚）1140624

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