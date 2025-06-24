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傳卡達總理出面斡旋 成功說服伊朗接受停火提議

2025/6/24 21:01
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（中央社杜拜24日綜合外電報導）在伊朗當局向卡達首都杜哈附近的一座美軍基地發射飛彈後，一名知情人士今天透露，卡達總理穆罕默德成功說服伊朗接受美國提出的以伊停火提議。

這名消息人士告訴法新社：「卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）與伊朗方面通話時…成功說服伊朗同意這項提議。」

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據報導，穆罕默德今天告訴記者，伊朗對駐卡達美軍的攻擊是對卡達主權和安全的重大冒犯，「令人無法接受」，尤其是考量到卡達持續付出巨大外交努力來緩解區域緊張情勢。

穆罕默德還呼籲，美伊雙方應立即就核問題重返談判桌，並且恢復對話尋求外交解決方案。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140624

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