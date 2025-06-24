美國對含鋼鐵家電加徵關稅生效 恐增消費品成本

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）根據美國政府最新公告，美國今天起調高多種由鋼鐵製成的家電產品關稅，此舉恐增加消費品成本。

法新社報導，美國總統川普本月將進口的鋼鐵和鋁產品關稅提高1倍至50%後，商務部又增加了8項「鋼鐵衍生產品」，這些產品也將受到關稅影響。

一項日期為6月中的美國政府公告稱，這些產品包括冰箱、烘乾機、洗衣機、洗碗機、爐具和烤箱，以及廚餘機。

公告中還稱，徵收的關稅將根據產品中鋼鐵含量的價值進行評估，此新增產品關稅今天起生效。

川普今年1月重返白宮以來，對來自大多數美國貿易夥伴的產品徵收10%的關稅，同時也調高鋼鐵、鋁和汽車的進口關稅。

經濟學家警告，川普的關稅可能會助長通膨，並阻礙經濟成長，即便目前為止，這些關稅尚未在美國引發廣泛的通膨。

分析師指出，部分是因為企業趕在川普加徵關稅前囤積庫存。

川普的部分關稅立場也有所軟化，為貿易談判留下空間。目前有數十個經濟體爭相在7月初的最後期限前與川普政府達成協議，否則將面臨更高的關稅。

目前為止，只有英國和川普政府達成貿易協議。此外，華府和北京也同意降低對彼此產品徵收的高關稅。

川普政府今天在聯邦公報（Federal Register）公告實施與英國達成的協議。

其中包括設定每年10萬輛英國汽車的配額，這些汽車將適用10%的關稅，而非27.5%。

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公告稱該配額將根據2025年日曆年進行調整，並將於1週內生效。

從英國進口的汽車零件也將適用較低關稅，而鋼鐵、鋁及其相關產品的類似配額將在之後確定。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140624