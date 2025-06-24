國海院攜中山大學 培育水下遙控無人載具人才

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（中央社記者張已亷高雄24日電）國海院今天與中山大學舉辦論壇，邀產官學界共聚一堂，針對水下遙控無人載具（ROV）相關科學研究等議題交流討論，盼鏈結人才培育管道、厚植海洋產業基礎及強化產業在地化。

海洋委員會國家海洋研究院攜手國立中山大學海下科技研究所，在中山大學共同辦理「2025水下遙控無人載具（ROV）人才培育論壇」，就ROV科學研究、海洋探測、搜救行動、環境監測及人才培育等議題進行交流討論。

依國海院新聞稿，國海院副院長翁健二表示，海域作業環境複雜，水下工作危險性高，不適合人員長時間進行。以ROV取代潛水等人工作業已成為趨勢，期盼透過此次論壇建立交流平台，探索海洋科技發展應用及在地人力培育等議題，促成未來跨界連結及推動人才培育。

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國海院表示，此次安排主題演講及6場演講與交流座談，讓與會者掌握ROV職能培訓發展、海洋產業需求脈動及就業機會，另外藉由展示國產ROV裝備、實作影片及體驗設備操作，讓與會者瞭解ROV專業認知，以促進人才培育契機。

國海院表示，台灣目前尚無ROV在地完整人才培訓課程，相關從業人員需花費新台幣數十萬元赴國外受訓並取得證照，而國海院已建立ROV人才培育課程模組，盼未來與國內相關訓練單位合作辦理本土化課程，以降低受訓成本培育更多國內專業人才。（編輯：方沛清）1140624