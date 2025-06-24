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陳愷佑直接日文向後藤光尊挖寶 目標看齊江坤宇

2025/6/24 17:23（6/24 18:06 更新）
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中職富邦悍將24日將陳愷佑（圖）首度升上一軍，陳愷佑表示，目標成為江坤宇等級的球員。中央社記者謝靜雯攝 114年6月24日
中職富邦悍將24日將陳愷佑（圖）首度升上一軍，陳愷佑表示，目標成為江坤宇等級的球員。中央社記者謝靜雯攝 114年6月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將今天將陳愷佑首度升上一軍，陳愷佑曾在日本打球4年，能用日文向二軍總教練後藤光尊挖寶，與農場主管林威助也是日文溝通，目標是成為像江坤宇這種等級的球員。

悍將內野手辛元旭手指骨折動刀下二軍，今天拉內野手陳愷佑上一軍，陳愷佑坦言接到通知上一軍有點意外，球團一開始告知他今年先在二軍穩扎穩打練好，但能獲得一軍機會還是蠻開心的。

陳愷佑是悍將2023年第7輪指名球員，這兩個球季都在二軍出賽，本季總計31場出賽，共98打數敲出27支安打，包括3發全壘打，打擊率2成76。

陳愷佑表示，今年想法上有些改變，腳程是優勢，過去習慣碰到球、靠腳程跑出安打，今年也有思考想要成為什麼類型的打者，一度把長打當作目標，球季間刻意追求長打，為了長打也犧牲掉一點打擊率。

陳愷佑高中、大學階段在日本打球約4年，日文溝通沒有問題，他表示，悍將二軍總教練後藤光尊選手時期也是很厲害的球員，他會直接用日文詢問教練，後藤光尊提醒他，二壘和游擊著重部分不同，二壘是接球屬「靜」、游擊重傳球是「動」，這也是近期吸收到新的觀念。

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被問起有沒有給自己想要成為什麼樣球員的目標，陳愷佑提到，林威助到悍將擔任農場主管，林威助在中信兄弟期間培養出游擊好手江坤宇，期望能夠複製，成為林威助在悍將培養出的游擊好手，而兩人之間的交談幾乎也都是說日文。

陳愷佑高中時期打擊、投手都有練，大學專心投球，回到台灣後才專職打者，被問起回到台灣之後的適應問題，他表示，沒有特別不適應的地方，但高中3年都是拿鋁棒打擊，這是最大的差別，當野手的經驗不如別人，想要在職棒成為好的野手，就需要比別人做更多的努力和訓練。（編輯：龍柏安）1140624

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