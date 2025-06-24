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融創獲准經營移工國外小額匯兌 第5家搶進

2025/6/24 19:05
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（中央社記者蘇思云台北24日電）金管會今天宣布，許可融創公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，將是第5家獲准經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構，未來會提供在台菲律賓籍及印尼籍移工將款項匯出到母國的服務。

依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向金管會申請許可。金管會統計，目前已獲准經營移工國外小額匯兌業務共5家，包含統振、東聯互動、數位至匯、美家人力資源，現在增加第5家業者融創。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會上指出，融創公司依規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽中央銀行意見後，審核通過公司申請案，融創公司未來可提供在台菲律賓籍及印尼籍移工將款項匯出到母國的服務。

台灣目前移工人數約70萬人，金管會統計已開業的4家業者經營狀況，侯立洋說明，去年度匯兌筆數894萬筆，年增46.9%，去年全年匯兌金額新台幣842億元，年成長33.7%，今年前3月的匯兌筆數與金額也都有逾3成增幅。

金管會官員補充，融創公司的母公司煒晟公司，本身從事外籍移工相關業務，這次成立子公司融創後，將會把業務移轉給子公司，未來就不用把代結匯申報書給銀行，融創可直接做匯兌業務。

至於移工國外小額匯兌流程，金管會官員解釋，觀察現行業者模式，透過APP向內政部系統檢核移工的居留證做身分確認，移工取得條碼後再到超商繳款，只能單向匯款，限制相對多。

媒體關切業者何時開辦服務，官員補充，依規定沒限期多久須開辦，後續流程包含拿到許可函後辦理公司變更登記，加入銀行公會裡面的電子支付委員會，再來申請營業許可證，過去業者約1個月內可完成流程並開辦服務。

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根據規定，每一外籍移工匯款金額每筆不得超過等值新台幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新台幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新台幣50萬元。

侯立洋指出，目前還有業者有意再申請搶進市場，會看市場狀況考慮是否限制家數，不過目前並未限制。（編輯：張均懋）1140624

侯立洋
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