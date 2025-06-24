林佳龍：台日共同因應天災疫情 已成國際社會典範

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部長林佳龍今天接見前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美時表示，台日始終共同因應天災、疫情等難關，已成國際社會典範，期盼未來台日雙方以防減災交流合作為契機，持續拓展各領域的實質合作。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍今天接見前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美，就全球防減災及台日雙邊與多邊合作等議題交換意見。

林佳龍表示，歡迎水鳥真美來台出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的活動，就全球防減災合作發表專題演講。台日始終彼此扶持，共同因應天災、疫情等難關，展現兩國深厚情誼與堅強韌性，台日關係已成為國際社會重要資產與典範。

林佳龍指出，當前氣候變遷、疫情及能源危機等全球性複合挑戰是國際社會的共同課題，對此台灣除積極強化「全社會防衛韌性」，提升整體防減災能力外，今後也將擴大國際參與，貢獻台灣良善的力量。期盼未來台日雙方以防減災交流合作為契機，持續拓展各領域的實質合作，發展更緊密堅韌友好的台日關係。

水鳥真美則說，災害風險管理已不分國界，是全球共同挑戰，欣見台、美、日等GCTF夥伴國家間防減災合作基礎穩固，期盼各國持續透過GCTF等平台深化合作，共同協助全球南方國家建構災害應處能力並提升防災韌性，共創多贏。

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水鳥真美指出，「全社會防衛韌性」與聯合國「減少災害風險辦公室」（UNDRR）長年致力推動的「仙台減災綱領」理念一致，期盼台灣持續落實並向世界分享成功經驗。

外交部說明，水鳥真美曾領導聯合國「減少災害風險辦公室」，長年致力推動全球防減災制度的策定與落實。這次水鳥真美的來訪，將有助深化台日與理念相近國家間的合作關係，共促提升全球防減災韌性。（編輯：翟思嘉）1140624