紓解缺工得力助手 苗縣表揚20名模範移工

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣政府今天表揚20名「模範移工」。縣長鍾東錦表示，獲獎者離鄉背井來台，在產業、家庭照護、農業等領域付出貢獻，協助紓解缺工困境，是得力助手也是優秀夥伴。

苗栗縣政府勞工及青年發展處處長王浩中指出，為鼓舞移工士氣，讓外界看見移工對苗栗產業經濟、社會的付出與貢獻，今天舉辦第3屆模範外國人表揚活動，自全縣約2萬4000名外籍移工中，遴選出20名表現傑出者，頒發「模範移工」獎牌及行李箱獎勵，獲獎者包含14名產業移工、5名家庭看護工及1名農業移工。

王浩中表示，模範移工不僅在工作表現上備受肯定，也積極融入台灣生活，主動學習中文，提升與同事、雇主間的溝通效率與信任感；也有移工運用自身語言能力協助翻譯、指導同鄉工作，展現互助精神與團隊合作。

今年獲獎者中唯一的農業移工童文良是由三灣鄉農會推薦，由農會總幹事謝杏玲陪同接受表揚。謝杏玲說，童文良來自印尼，協助水稻、芋頭等農事工作，是農場主眼中的得力助手。

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另外，勞青處指出，來自印尼的家庭看護工妲莉和塔米都有6至7年的工作年資，分別照顧老奶奶和癱瘓的阿公，態度親切積極，總是笑容面對被照顧者和家屬，深獲雇主信任。

苗栗縣長鍾東錦出席頒獎時表示，外籍移工離鄉背井到苗栗與產業、雇主共同打拚，克服環境適應問題，在各自崗位上努力奉獻，值得肯定與感謝，盼藉由表揚活動給予鼓勵，並呼籲雇主心存感激、更加善待典範移工，定能獲得更好的回饋。（編輯：方沛清）1140624