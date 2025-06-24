花蓮藍營重提柯建銘「老天有眼」 綠：政治操弄

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）中國國民黨花蓮縣黨部今天重提民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘花蓮大地震時說出「老天有眼」，地方民意代表竟配合辦罷免；民進黨花蓮縣議會黨團說，重提就是政治操弄。

國民黨花蓮縣黨部上午舉行記者會，發言人吳建志說，花蓮0403地震時，柯建銘說出「老天有眼」，像把刀插入花蓮鄉親心中。花蓮人不健忘，也不會寬容冷血，呼籲大家一定要勇敢站出來投不同意罷免票。

吳建志表示，柯建銘將災難當報應、把苦難當笑話，民進黨花蓮民代在哪？難道不感到羞恥與憤怒？嚴正要求民進黨花蓮縣黨部立即公開回應，向花蓮人道歉，嚴正切割這類羞辱災民言論。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧接受媒體聯訪說，國民黨籍立法委員傅崐萁（花蓮選舉區選出）至今未向花蓮鄉親說明，為何0403震災期間執意要去對岸見中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧？雙方會面講了什麼？傅崐萁和中國共產黨關係究竟是什麼？

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至於柯建銘的發言，張美慧表示，去年已立即回應「不認同、不接受」花蓮人已非常辛苦，不要有任何政治語言，這在社群網站臉書（Facebook）等都已表達立場，不知為何國民黨要再提，無非政治操弄，引發政黨對立、撕裂人民情感。

此外，張美慧說，傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚昨天參加鳳榮地區農會活動時，為幫傅崐萁宣傳反罷免，公然在上班時間涉違反行政中立與公職人員選舉罷免法，談武力統一議題等，顯見這對夫妻為繼續把持花蓮，乾脆不演了。（編輯：李淑華/李明宗）1140624