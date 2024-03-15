永豐餘：大陸工紙市場未有強彈 續開發低碳產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）永豐餘投控、華紙今天召開法說會。永豐餘指出，越南和台灣工紙去年第4季有好轉，但大陸市場沒強烈反彈，復甦力道還不強。另外，華紙也談到對碳費的看法，因費率尚未確定，要等費率確定後才可能認列營收。

永豐餘表示，去年因受到總體經濟復甦平緩，消費者支出意願仍偏保守。展望今年，林漿紙事業群將持續開發低碳產品拓展市場；工紙紙器事業群隨時關注民生消費帶動需求趨勢，並擴大再生能源發展規模；消費品事業群將持續優化產品組合，提高生產自動化滲透率。其他事業群則以產能配合需求調整，加速利基型產品開發。

碳管理事業群以「智慧能源」及「循環經濟」為主軸，規劃以技術導入協助產業開發能資源優化與減碳計畫，並將建置碳管理平台，協助企業設立碳帳戶、氣候資訊揭露及執行減排計畫等。

華紙展望今年，全球商品貿易預期將呈現復甦態勢，景氣緩步回溫，將以「綠色能源」與「低碳產品」為兩大發展主軸。

華紙訂定2030年再生及綠色能源占比將達到60%，目前台灣廠區以花蓮廠的「木質素汽電共生系統」最具規模，一年可提供1.5億度綠電憑證。華紙計畫以各廠設備特色，加大力道投入生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，並且導入智慧能源管理模式，確保能源自主並掌握綠能發展趨勢。

對於碳費想法，華紙指出，目前碳費費率還沒確定，依照會計原則來說，要視費率確定才能認列。（編輯：楊凱翔）110315