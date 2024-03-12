傳電價全面調漲 國民黨團籲部分民生用電凍漲

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（中央社記者王承中台北12日電）經濟部3月下旬將召開電價費率審議會，傳電價將全面調整。國民黨團今天表示，薪水不漲、萬物皆漲，呼籲包括農漁用電、教育相關用電，以及330度以下民生用電必須凍漲。

台電虧損大洞亟待填補，否則將瀕臨資不抵債困境，4月起民生、產業電價調漲可能性高。經濟部3月下旬將召開電價費率審議會，根據經濟部研擬方向，民生用電方面，考量最低段電價幾乎未曾調漲、甚至降價3次，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長鄭正鈐、羅智強、張嘉郡，以及國民黨立委羅廷瑋、葉元之等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，要求包括農漁用電、教育相關用電，以及330度以下民生用電必須凍漲。

洪孟楷表示，民進黨執政8年，物價年年上漲，今年2月消費者物價指數（CPI）年增率衝破3%，創19個月的新高。而薪資從2019年到2022年每年持續停滯，到2023年變成負成長，「薪水不漲、萬物皆漲」是真實反映人民感受，也是政府的統計結果。

洪孟楷指出，電價上漲後，整體性的成本就會跟著上漲，最終消費者將承受電價上漲之後，萬物齊漲的苦果。呼籲民進黨政府在調漲電價前，要考慮到整體產業及社會各領域用電狀況，該凍漲、緩漲和不漲的就要拿出配套，絕對不能一視同仁，全面都漲，最後受苦的只會是全民。

洪孟楷表示，國民黨團要求民進黨政府對於用電成本、人事成本以及相關的支出，應提出檢討。不要每次都拿人民老百姓的納稅錢來補貼。嚴正呼籲，在電價公式還沒有出來之前，農漁用電、教育相關用電、330度以下民生用電凍漲。

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鄭正鈐指出，預測今年的通膨將會不可收拾，呼籲經濟部在電價調漲前，能夠多加考慮，甚至對330度以下的民生用電，是否能夠持續凍漲，希望民進黨政府以民為本，不要再增加人民痛苦指數。

張嘉郡表示，民進黨選前大聲疾呼最愛農漁民，結果選後大漲電價欺負農漁民。呼籲千萬不能夠漲農業、漁業用電，請政府體恤農漁民看天吃飯，賺取微薄的收入非常辛苦，民進黨政府千萬要落實照顧農漁民承諾，不能夠再大漲農漁業用電。（編輯：林興盟）1130312