國民黨中常委選舉 首次候選人少於應選名額

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨將於3月9日選出第21屆第2任中常委，而此次中常委選舉卻首次出現候選人數比應選名額還少的情況，應選29名，但只有27人參選。黨務人士指出，原有30位登記參選，但有3位未完成登記資料，所以本次中常委選舉，就選27位中常委。

國民黨第21屆第2任中常委選舉，將於3月9日投開票。根據國民黨中常會日前通過第21屆第2任中常委選舉作業細則，將於1月26日前公告，2月1日、2日進行領表、登記作業，登記時須繳交作業費新台幣5萬元，以及保證金50萬元，3月9日投開票，3月12日前公告當選名單。

國民黨中常委選舉應選29席，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。國民黨今天公布經中央監察委員會審定通過的參選名單，應選29席，但只有27人登記，成為國民黨中常委選舉史上，首度出現候選人數比應選名額還少的情況。

尤其國民黨立委對於參選中常委的興趣缺缺，包含國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及國民黨立委謝衣鳯、游顥等人都未再參選，僅有國民黨立委鄭正鈐登記參選。另外，曾連任多次中常委的劉大貝、沈慶光、呂學樟等人也都未登記參選。

爭取連任的中常委則有新北市議長蔣根煌、前國民黨立委侯彩鳳、張育美、林文瑞、立委鄭正鈐、台北市議員徐弘庭、高雄市議員黃紹庭、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、21世紀基金會副董事長高思博、會計師事務所長邱素蘭、信功董事長楊博仁、台東縣副議長林琮翰，以及現任中常委陳汪全、鄭任宗、王伯綸、曾文培、吳尚鷹等人。

對於中常委選舉參選人數少於應選名額，黨務人士指出，黨章規定，中常會置常委35人至40人，其中應選29人，由黨代表從中央委員中票選，而黨主席可指定中常委6人至11人。

黨務人士表示，今天上午召開中常委資格審查會，原有30位登記參選，因有3位未完成登記資料，有27位審查通過，所以本次中常委選舉，就選27位中常委。（編輯：趙蔚蘭）1130206