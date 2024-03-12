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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅3/166
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使用津棧蘇丹紅辣椒粉製沙茶醬 金福華食品致歉

2024/3/12 17:24（3/12 17:44 更新）
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金福華食品公司進貨津棧公司含蘇丹紅辣椒粉製作沙茶醬等相關產品，金福華董事長楊奕鍊（中）、總經理楊智雄（右）、副總經理吳治學（左）12日出席記者會，強調金福華也是受害者，但仍要向消費者致歉。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月12日
金福華食品公司進貨津棧公司含蘇丹紅辣椒粉製作沙茶醬等相關產品，金福華董事長楊奕鍊（中）、總經理楊智雄（右）、副總經理吳治學（左）12日出席記者會，強調金福華也是受害者，但仍要向消費者致歉。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）金福華食品公司使用津棧公司含「蘇丹紅」辣椒粉製作沙茶醬相關產品，金福華董事長楊奕鍊等人今天表示，誤用原料造成社會恐慌，雖是受害者，仍要向消費者道歉，更會負責任。

高雄市津棧公司「蘇丹紅」辣椒粉8120公斤流向南投縣金福華食品貿易有限公司，製成沙茶醬相關產品，金福華公司著手下架回收，截至11日共回收31項產品，總計4萬8290件、13萬7166.205公斤，消費者也可到原購買通路或上金福華網站填寫表單辦理退款、退貨。

金福華公司董事長楊奕鍊、總經理楊智雄、副總經理吳治學今天出面致歉並接受媒體聯訪。楊奕鍊表示，金福華食品由他創辦，這次誤用原料造成社會恐慌，雖然金福華也是受害者，仍要向消費者道歉，更會負起責任，食品良知無價，公司會持續堅守理念並引以為戒。

楊智雄說，金福華不幸誤用有問題批號原料，對於社會、消費者、通路客戶造成不安深感抱歉，食品工業是良心事業，公司決定全面回收使用辣椒粉原料的商品；吳治學表示，津棧公司被指有問題後，一直主動聯繫對方但遲無獲得正面回應，因此，3月1日緊急開會封存、取消使用所有辣椒粉，改以生鮮辣椒作為原料。

南投縣長許淑華今天接受媒體聯訪說，「蘇丹紅」事件發生後，南投縣政府立即展開稽查，截至11日已下架產品達13萬多公斤，相關稽查、監督回收及銷毀作業持續，民眾若認為食用含蘇丹紅相關製品感到不適，除就醫也可多喝水、多運動以利排除身體毒素。（編輯：謝雅竹）1130312

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