使用津棧蘇丹紅辣椒粉製沙茶醬 金福華食品致歉

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）金福華食品公司使用津棧公司含「蘇丹紅」辣椒粉製作沙茶醬相關產品，金福華董事長楊奕鍊等人今天表示，誤用原料造成社會恐慌，雖是受害者，仍要向消費者道歉，更會負責任。

高雄市津棧公司「蘇丹紅」辣椒粉8120公斤流向南投縣金福華食品貿易有限公司，製成沙茶醬相關產品，金福華公司著手下架回收，截至11日共回收31項產品，總計4萬8290件、13萬7166.205公斤，消費者也可到原購買通路或上金福華網站填寫表單辦理退款、退貨。

金福華公司董事長楊奕鍊、總經理楊智雄、副總經理吳治學今天出面致歉並接受媒體聯訪。楊奕鍊表示，金福華食品由他創辦，這次誤用原料造成社會恐慌，雖然金福華也是受害者，仍要向消費者道歉，更會負起責任，食品良知無價，公司會持續堅守理念並引以為戒。

楊智雄說，金福華不幸誤用有問題批號原料，對於社會、消費者、通路客戶造成不安深感抱歉，食品工業是良心事業，公司決定全面回收使用辣椒粉原料的商品；吳治學表示，津棧公司被指有問題後，一直主動聯繫對方但遲無獲得正面回應，因此，3月1日緊急開會封存、取消使用所有辣椒粉，改以生鮮辣椒作為原料。

南投縣長許淑華今天接受媒體聯訪說，「蘇丹紅」事件發生後，南投縣政府立即展開稽查，截至11日已下架產品達13萬多公斤，相關稽查、監督回收及銷毀作業持續，民眾若認為食用含蘇丹紅相關製品感到不適，除就醫也可多喝水、多運動以利排除身體毒素。（編輯：謝雅竹）1130312