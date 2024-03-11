使用津棧蘇丹紅辣椒粉製成產品 金福華展開回收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）高雄市津棧公司「蘇丹紅」辣椒粉8120公斤流向南投縣金福華食品公司，南投縣衛生局表示，業者今天開始回收、接受消費者退換貨；金福華表示，藝人廖峻代言福華牌沙茶醬未受污染。

南投縣政府衛生局3月9日下午接獲高雄市政府衛生局通報，高雄市津棧公司「新增」檢出蘇丹色素辣椒粉（效期2026年5月3日），經查南投縣下游業者為金福華食品貿易有限公司，昨天稽查金福華進貨津棧公司辣椒粉原料共8120公斤，現場庫存原料13.22公斤封存。

衛生局今天發布新聞稿表示，原料製成相關產品共55項，下游廠商共139家，產品都已出貨、沒有庫存；業者接獲衛生局通知立即下架產品，今天開始回收，同時接受消費者至原購買處辦理退換貨。

南投縣衛生局指出，經查金福華食品公司進貨量共8120公斤，與高雄市衛生局通報的8988公斤不符，核對出貨明細後，發現112年8月8日、112年8月14日各420公斤未入庫、113年1月23日退貨28公斤，已請源頭廠商所轄衛生局再次確認正確數量，南投縣衛生局會持續監督與管制不合格辣椒粉產製的產品流向及回收。

金福華食品公司透過臉書（Facebook）粉絲專頁發布聲明表示，3月1日已封存所有辣椒粉原料，同時取消使用，改以生鮮辣椒作為原料，無再使用辣椒粉，金福華歷經23個年頭一直是安全無虞，身為受害廠商之一，造成社會大眾不安深感抱歉，配合衛生局持續追蹤。

金福華指出，金福華食品有進津棧批號為0503辣椒粉污染福寶牌系列產品、川味麻辣醬，藝人廖峻代言的福華牌系列沙茶醬及福華其他品項，並未受0503批號辣椒粉污染，但若有疑慮可退換貨，留有發票者請至原通路憑發票退貨，若無發票或已開封，金福華提供換貨或退款選擇，填寫表單後將有專人處理。（編輯：黃世雅）1130311