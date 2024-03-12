蘇丹紅食安延燒 國防部：回收停止使用
2024/3/12 15:33（3/12 15:42 更新）
（中央社記者游凱翔台北12日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，國防部今天表示，國軍主動查察、回收並停止使用、販售含蘇丹紅成分的食材；對有疑慮的相關產品，採預防性下架措施、主動送驗，以確維官兵健康，及軍（榮）眷屬消費權益。
針對蘇丹紅
食安風暴擴大議題，國防部發布新聞稿表示，國軍各後勤部門副食採購單位及政戰局福利處，持續掌握食藥署及地方政府公告資訊，主動查察、回收並停止使用、販售含蘇丹紅成分之食材。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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國防部也強調，另對有疑慮的相關產品，採預防性下架措施、主動送驗，以確維官兵健康，及軍（榮）眷屬消費權益。（編輯：翟思嘉）1130312
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