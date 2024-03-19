印度咖哩粉檢出致癌物環氧乙烷 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有1批從印度進口的咖哩香料粉，被檢出致癌物環氧乙烷違反不得檢出規定，共48公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如越南調味湯粉、日本生螢烏賊、阿根廷鮮蒜頭等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，1批從印度進口「咖哩香料粉（300115 MDH CURRY MASALA FOR MEAT）」，被檢出農藥環氧乙烷167.8 mg/kg，違反不得檢出規定，共48公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這名輸入業者是第1次違規，接下來將針對這名業者從2%到10%的一般抽批，調整為20%到50%的加強抽批查驗。

根據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

顏宗海表示，若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及週邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮，建議業者應儘快釐清原因。（編輯：李亨山）1130319