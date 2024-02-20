中國進口烏魚子檢出致癌孔雀綠 1.4萬公斤遭攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）食藥署今天公布最新邊境攔截結果，1批從中國進口冷凍烏魚子被檢出致癌傷肝的孔雀綠，共約1.4萬公斤退運或銷毀，未流入市面；這是邊境首度在烏魚子產品中檢出孔雀綠。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有48項檢驗不合格產品，如越南牛奶脆餅、印尼脆皮餅乾（BBQ口味）、澳大利亞鮮油桃等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

此次有1批富宇水產有限公司從中國大陸進口的「冷凍烏魚子FROZEN MULLET ROE（MUGIL CEPHALUS）」，被檢出動物用藥孔雀綠0.6ppb，共1萬4364公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這是邊境首度在烏魚子產品中檢出孔雀綠，通常是用在觀賞魚類，避免寄生蟲、皮膚病等，但不准使用在食用水產，針對該名進口業者抽驗比例，將從一般抽批提高為加強抽批。

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林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體電訪表示，孔雀綠有殺菌效果，因孔雀綠與其代謝物還原型孔雀綠都有致癌性，動物實驗發現若大量食用，增加肝癌風險，甲狀腺功能也會異常，因此食藥署規定，水產均不得使用；首次在烏魚子中檢出，籲釐清原因。

此外，這次一口氣有7批日本瓷器餐具出包，被檢出鉛等重金屬超標。林金富表示，過去半年累計進口6523批，其中8批不合格，增加速度太快疑似有異常，從2月26日起至8月25日期間，針對整體日本進口瓷器餐具調整為加強抽批。（編輯：陳政偉）1130220