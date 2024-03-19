113年首批微量輻射日本食品 片裝香菇勸導退關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）食藥署今天公布最新日本輸入食品輻射檢測結果，在邊境發現1批來自靜岡縣的片裝香菇，被驗出含微量輻射銫-137，已勸導業者退關，這是今年首批被驗出有微量輻射的日本食品。

根據現行輻射殘留量規定，銫-134和銫-137總和對應不同類別食品有不同標準，飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富向媒體說明，這批來自日本靜岡縣的片裝香菇，被檢出「銫-137」7.9貝克/公斤。

林金富表示，片裝香菇屬於其他食品範疇，這次驗出微量輻射的片裝香菇雖然符合100貝克/公斤以下的標準，但依據立法院主決議要求，食藥署已向業者進行道德勸說，勸導退關。這是113年1月起首批在邊境驗出日本輸入食品含微量輻射，截至目前檢出微量輻射食品均未超標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據食藥署統計，民國100年3月15日至今年3月17日為止，日本進口食品總檢驗批數已累積22萬8142批，其中254個樣本被檢驗出含微量輻射，均未超出台灣及日本標準。

民國100年日本福島核電廠事故後，台灣禁止輸入福島5縣食品近11年，直到111年2月21日衛生福利部食品藥物管理署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，改為邊境檢測。（編輯：管中維）1130319