好市多進口羅勒醬檢出致癌環氧乙烷 遭邊境攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，好市多公司從美國進口的羅勒調味醬，被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，共1批、673.92公斤遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如泰國蘆筍、印尼炸肉丸用粉、越南冷凍鯰魚切片等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，有1批好市多股份有限公司從美國進口的「羅勒調味醬（911595 KS ITALIAN BASIL PESTO 22OZ）」，被檢出殘留有致癌疑慮的農藥環氧乙烷0.1mg/kg，違反不得檢出規定，共673.92公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，針對輸入業者好市多公司，將從加強抽批調整為逐批查驗。

食藥署統計，去年9月4日到今年3月4日止，美國調味醬共計報驗425批，其中8批不合格、不合格率1.88%，包括7批檢出環氧乙烷、1批二氧化硫，將持續採加強抽批查驗至7月7日。

此外，日本鮮草莓受台灣民眾喜愛，但因農藥殘留違規情節嚴重，食藥署從去年6月1日至今年4月30日止，採監視查驗，也就是100%逐批查驗。

今天又有2批日本鮮草莓農藥殘留超標。林金富說明，均為來自日本長崎同一製造廠的產品，各被檢出殘留農藥必芬蟎、氟尼胺、護汰寧、滅派林等超標，共420公斤依規定退運或銷毀，將暫停這家製造廠輸入1個月。

根據統計，在去年9年4日到今年3月4日期間，共計報驗676批，其中30批違規、不合格率4.44%。林金富指出，食藥署陸續暫停14家問題製造廠暫停輸入，其中9家管制區間屆滿，恢復受理申請查驗登記。

根據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。（編輯：管中維）1130312