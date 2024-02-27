食藥署稽查網紅熱門餐廳 必比登貳哥食堂食材逾期遭6萬元

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）食藥署今天公布網紅熱門餐廳稽查結果，3家業者被發現存放原料逾期，米其林必比登推薦餐廳「貳哥食堂」也在名單中，查獲4項食材存放逾期，地方衛生局已開罰新台幣6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署「112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，聯合各地方政府衛生局於112年9月1日至11月30日執行，共計查核206家餐飲業者，稽查項目包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、食品標示、產品責任保險等。

食藥署副署長林金富今天接受媒體聯訪時說明，這次發現1家業者GHP經限期改正後仍不符規定；3家業者未投保產品責任險；3家業者查獲貯存逾期食品原料；2家業者食品標示不合格，包含「遺忘的故鄉月廬食堂」原產地標示不實，尼加拉瓜牛肉標示澳洲、荷蘭豬則標示台灣豬。

林金富說，3家業者被查獲貯存逾期食品原料，包含必比登餐廳「貳哥食堂」，共有4項食材逾有效日期，分別為食用紅色7號1罐、辣椒粉1罐、泡打粉1罐、胡麻油1罐，依食品安全衛生管理法開罰6萬元。

「一七七一藝文空間」也被查獲貯存逾期食品原料，共4項食材，包含烤布蕾風味糖漿1瓶、芒果濃縮果漿2瓶、巨峰葡萄風味濃縮果漿1瓶、鳳梨濃縮果漿1瓶，同樣依食品安全衛生管理法開罰6萬元。

第3家被查獲貯存逾期食品原料的業者是立川漁場股份有限公司的「五餅二魚」，查獲2項食材逾有效日期，包含甘草片、生機紅棗，地方衛生局開罰6萬元，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理。

這次專案同時抽驗成品、食用冰塊、調味醬等，共計417件進行檢驗，檢驗結果4件生鮮蔬果檢出農藥殘留不符合規定、1件調味醬檢出防腐劑殘留不符合規定、1件成品檢出腸桿菌科不符合規定，違規業者已由轄管衛生局依法處辦或移請農政單位。（編輯：管中維）1130227