更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林書豪復健捲禁藥風波 國王球團：誤用靜脈雷射療法、願配合調查
首頁 / 生活

巴西蘑菇重金屬含量違規 2業者各罰3萬元

2024/3/19 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）食藥署今天公布市售食品中重金屬監測計畫執行結果，高雄市、台北市各有1家業者被查獲巴西蘑菇檢出重金屬鎘違規，均因拿不出來源資料，各被裁罰3萬元、共6萬元。

食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染導致，對人體健康可能造成的危害程度不一，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，去年10月到12月執行結果今天公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據食藥署資料，總計抽樣檢驗62件產品，包含6件食米及其他穀類、16件蔬果植物類、15件水產動物類、1件禽畜產品、11件蛋品及其加工品、1件乳品類、8件嬰幼兒食品、2件飲用水、1件蜂蜜及1件果醬。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪說明，抽樣檢驗產品中，高雄市、台北市各有1件巴西蘑菇被檢出重金屬鎘與規定不符，因為這2家業者都沒有辦法提出來源資料，所轄衛生局以違反食品安全衛生管理法規定，各處3萬元整罰鍰；另外經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。（編輯：李亨山）1130319

#衛生局
#林金富
#食藥署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40