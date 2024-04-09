中國辣椒粉又驗出蘇丹紅 近5000公斤邊境銷毀

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）食藥署今天公布，又有1批從中國進口辣椒粉驗出蘇丹色素，近5000公斤在邊境銷毀；目前累計22家製造廠或出口商無限期暫停輸入，邊境將持續最嚴格監視查驗至今年底。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署自去年12月11日至今年6月10日，邊境首先針對中國辣椒粉採100%逐批查驗，後續因應風險提高，從3月7日起，不分來源國，凡進口辣椒粉全數採100%逐批查驗。

為阻絕非法產品於境外，食藥署祭出2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，凡查獲含蘇丹色素產品，銷毀不得退運。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有23項檢驗不合格產品，如越南果凍、法國葛宏德區天然灰海鹽等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次又有1批中國大陸進口「高辣粉（HIGH SPICY CHILLI POWDER）」，被檢出蘇丹色素3號17ppb，違反不得檢出規定，共4995公斤依規定銷毀。

據食藥署統計自去年10月1日至今年4月1日，共計報驗145批中國辣椒粉，其中27批不合格、占18.62%，不合格原因包括檢出蘇丹色素、農藥殘留等。

食藥署副署長林金富今天接受媒體電訪表示，100%逐批查驗將延長至年底，且加強為監視查驗，即便連續進口5批次、進口合格數量達到原本不合格批次的3倍以上，仍不會調降查驗方式。

食藥署並在官網公布，自今年2月20日起停止中國「辣椒粉」產品輸入查驗名單的製造廠或出口商名單。林金富說，加上今天這家問題製造廠，累計共22家廠商，無限期暫停輸入，之所以不全面禁止國外辣椒粉輸入，是因為國內辣椒粉生產不足，需仰賴進口。（編輯：張雅淨）1130409