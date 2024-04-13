台中抽驗古月粉檢出蘇丹紅 25家下游業者產品下架回收

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市食品藥物安全處今天公布，獲報由業者自主送驗「古月粉」檢出「蘇丹4號」，隨即派員前往抽驗，結果都檢出「蘇丹4號」，除要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。

因應 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據） 看更多 關閉 事件，各家廠商紛紛自主送驗以確保食品安全，台中市食安處日前接獲通報，業者自主送驗「古月粉」檢出依規定不得檢出的蘇丹4號，隨即派員前往抽驗。

食安處表示，中市食品業者日前自主通報，購自大肚區綠吔實業有限公司的「古月粉」檢出蘇丹4號，經食安處再次抽檢，並送往全國公證檢驗公司檢驗，結果都檢出蘇丹4號。

食安處隨即前往產品製造商「綠吔實業有限公司」稽查，要求售往台中市及外縣市（彰化縣、苗栗縣、南投縣、新北市）共25家下游業者的產品全數停用並下架回收，同時移請源頭縣市繼續追查釐清。

食安處依據食藥署「食品檢驗通報及公布作業原則」，依規將檢體送食藥署協助重新檢測，12日獲知結果，仍檢出蘇丹4號。

食安處說明，綠吔實業製造的「古月粉」原料為黑胡椒粒，分別由台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司」報關進口，食安處隨即函文通知轄管衛生局調查釐清原料安全性中。

食安處指出，將持續主動掌握問題原料或產品資訊，落實上下游相關流向查緝，輔導食品業者應落實原料自主管理及通報，並將相關資訊公開於「蘇丹紅辣椒粉專區」，提供民眾更充分的消費選擇參考，維護民眾食安與健康權益。（編輯：謝雅竹）1130413