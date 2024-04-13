更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
蘇丹紅辣椒粉
新聞專題
蘇丹紅辣椒粉3/210
首頁 / 生活

台中抽驗古月粉檢出蘇丹紅 25家下游業者產品下架回收

2024/4/13 12:57（4/13 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市食品藥物安全處13日公布，由業者自主送驗「古月粉」檢出蘇丹4號，隨即派員前往抽驗，除要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
台中市食品藥物安全處13日公布，由業者自主送驗「古月粉」檢出蘇丹4號，隨即派員前往抽驗，除要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市食品藥物安全處今天公布，獲報由業者自主送驗「古月粉」檢出「蘇丹4號」，隨即派員前往抽驗，結果都檢出「蘇丹4號」，除要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。

因應蘇丹紅

蘇丹紅小百科

是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。

  • 世衛組織列為第3級致癌物
  • 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
看更多
關閉
事件，各家廠商紛紛自主送驗以確保食品安全，台中市食安處日前接獲通報，業者自主送驗「古月粉」檢出依規定不得檢出的蘇丹4號，隨即派員前往抽驗。

食安處表示，中市食品業者日前自主通報，購自大肚區綠吔實業有限公司的「古月粉」檢出蘇丹4號，經食安處再次抽檢，並送往全國公證檢驗公司檢驗，結果都檢出蘇丹4號。

食安處隨即前往產品製造商「綠吔實業有限公司」稽查，要求售往台中市及外縣市（彰化縣、苗栗縣、南投縣、新北市）共25家下游業者的產品全數停用並下架回收，同時移請源頭縣市繼續追查釐清。

食安處依據食藥署「食品檢驗通報及公布作業原則」，依規將檢體送食藥署協助重新檢測，12日獲知結果，仍檢出蘇丹4號。

食安處說明，綠吔實業製造的「古月粉」原料為黑胡椒粒，分別由台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司」報關進口，食安處隨即函文通知轄管衛生局調查釐清原料安全性中。

食安處指出，將持續主動掌握問題原料或產品資訊，落實上下游相關流向查緝，輔導食品業者應落實原料自主管理及通報，並將相關資訊公開於「蘇丹紅辣椒粉專區」，提供民眾更充分的消費選擇參考，維護民眾食安與健康權益。（編輯：謝雅竹）1130413

綠吔實業製造的「古月粉」檢出蘇丹紅。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
綠吔實業製造的「古月粉」檢出蘇丹紅。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
#台中市食品藥物安全處
#蘇丹紅
延伸閱讀
中國辣椒粉又驗出蘇丹紅 近5000公斤邊境銷毀食藥署2新制堵蘇丹紅 違規廠商永久禁止輸入、邊境查獲銷毀蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？營養午餐辣椒粉禁令至4/7 新北等14縣市續禁
蘇丹紅辣椒粉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國辣椒粉又驗出蘇丹紅 近5000公斤邊境銷毀
172.30.142.22