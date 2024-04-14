防蘇丹紅 邊境逐批查驗擬擴至辛香料等35號列

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（中央社記者曾以寧台北14日電）台中業者自主送驗「古月粉」近日再檢出「蘇丹4號」。衛福部食藥署今天表示，辣椒粉已在邊境逐批查驗蘇丹紅，並規劃擴大到辛香料、調味醬等33號列產品，正在開發檢驗方法。

台中市食品藥物安全處昨天公布，獲報由業者自主送驗「古月粉」檢出「蘇丹4號」，隨即派員前往抽驗，結果都檢出「蘇丹4號」，除要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體電訪說明，為防堵摻有蘇丹紅產品進入，除對所有國家進口的粉碎與未粉末辣椒粉等2號列產品，自今年3月6日起採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素外，也規劃針對辛香料、調味醬等另外33相關號列，逐批查驗檢驗蘇丹紅等禁用色素及農藥。

可能用到蘇丹色素的35號列產品全面逐批抽驗何時上路，林金富說，因辣椒粉、胡椒粒、醬料等產品基質不同，目前還在測試、確認檢驗方法，因此仍無法確定需要多少時間，但是希望越快越好。

對於這次問題「古月粉」，食藥署說明，依台中市食安處調查，「古月粉」原料混合2種黑胡椒粒，其中包含台北市天崧企業有限公司於民國111年12月13日自越南進口的黑胡椒粒；新北市綠風實業有限公司於112年7月14日自印尼進口黑胡椒粒。

林金富指出，由於黑胡椒粒磨粉後應該為黑灰色，但這次問題產品外觀為深褐色，因此推測產品可能摻有其他辣椒粉或其他原料，而非單純黑胡椒粒磨粉，相關溯源將由地方進一步調查清楚。

這次問題產品原料是在100%逐批查驗前就輸入台灣，目前正在追蹤是否為之前中央稽查專案下架的24批之一，林金富昨天推測應該是在邊境加強管制前的漏網之魚。他今天表示，「網子再密還是有可能有一、兩件漏網之魚」，但距離上次在後市場檢出蘇丹紅問題產品已有近1個月，顯示風險已經比稽查專案上路前降低很多。（編輯：管中維）1130414