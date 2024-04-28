黑胡椒細粉驗出蘇丹紅 食藥署助新北複驗

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（中央社記者曾以寧台北28日電）蘇丹紅風暴延燒，新北市政府今天表示，優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號。衛生福利部食品藥物管理署指出，因檢出量在定量極限邊緣，目前正在協助複驗中。

蘇丹紅風暴延燒，新北市政府表示，優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號，新北衛生局已抽驗並送檢；這批產品生產共約170公斤，已送往台北、桃園與台中等縣市，衛生局已要求業者下架這批產品。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，因新北市政府檢驗出的量在定量極限邊緣，因此請食藥署協助複驗，26日已經收到公文及樣品，目前仍在檢驗中。

食藥署統計，「香辛料」產品及其貨品分類號列共24項、「調味醬」產品及其貨品分類號列則有11項，共計35個號列。

其中辣椒乾、段與辣椒粉等2號列，已自3月6日起採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素；對於其餘33號列，林金富說，目前正在開發檢驗方法，第1階段會擴到至包含胡椒粉等共9號列，最快5月初到位。

根據食藥署資料，相關禁用色素中，蘇丹1號、蘇丹3號、蘇丹4號、橘色2號、玫瑰紅B、對位紅、紅色2號及氮紅，共8項皆已列在邊境檢驗項目中，食藥署研檢組則正在開發「甲苯胺紅」檢驗方法。林金富說，同樣預估5月初完成研發，屆時檢驗項目會從8項增加為9項。（編輯：管中維）1130428