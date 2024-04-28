新北黑胡椒粉檢出蘇丹紅 宜蘭流入2公斤遭下架

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）新北市優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅色素，因部分產品銷售至宜蘭縣，宜蘭縣衛生局前往稽查，業者進貨2公斤黑胡椒細粉，除已售散客外，衛生局把這批產品預防性下架。

宜蘭縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，今天上午接獲新北市政府衛生局通知，有關優奇有限公司販售的「黑胡椒細粉」（效期至2026年5月22日）檢出蘇丹紅色素，部分產品曾銷售至宜蘭縣。

宜蘭縣衛生局接獲通知後，立即派員至食品業者稽查，經查業者曾進貨2公斤黑胡椒細粉，除已銷售給散客部分外，衛生局已將這批產品及其它相關產品預防性下架。

衛生局指出，將持續稽查販售通路，並監督經銷商回收退回作業，以保障消費者食的安全。消費者若購買問題產品，可持發票及產品向原購買店家辦理退貨，若有相關消費爭議，可撥打宜蘭縣政府消費者服務專線1950。

宜蘭縣政府教育處指出，在第一波蘇丹紅食安風暴時，宜蘭縣各校營養午餐已全面禁用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，目前仍禁用中，會持續到蘇丹紅食安風暴結束。（編輯：戴光育）1130428