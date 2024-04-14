古月粉檢出蘇丹紅 桃園衛生局稽查進口商製造廠

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（中央社記者葉臻桃園14日電）蘇丹紅食安風暴，台中業者自主送驗「古月粉」檢出蘇丹4號。桃園市衛生局今天表示，產品原料黑胡椒粒的進口商製造廠位於桃園，查核時已無同批原料，抽驗品由食品藥物管理署帶回檢驗。

桃園市政府衛生局今天向媒體表示，12日晚間接獲台北及新北市衛生局通知，有關台中市食品藥物安全處通報綠吔實業有限公司古月粉檢出蘇丹色素4號，產品原料黑胡椒粒進口商分別為台北市天崧企業有限公司及新北市綠風實業有限公司，其製造廠位於桃園市觀音區，兩家公司為相關企業，因此啟動稽查。

桃園市衛生局說明，昨天會同食品藥物管理署前往稽查及抽驗，經查核2批原料為台北天崧公司進口產地越南黑胡椒粒計1萬6000公斤，及新北綠風公司進口產地印尼黑胡椒粒計1萬公斤，進口後被送至綠風公司觀音廠，進行原料篩選挑選雜質後裝袋交給天崧公司。

桃園市衛生局說，查核時已無同批原料，現場僅剩同批原料留樣品2件各50公克予以抽驗，後續由食品藥物管理署攜回檢驗；民眾如有購買公告的問題產品可持發票及產品向原購買店家辦理退貨，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。（編輯：張銘坤）1130414