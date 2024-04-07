營養午餐辣椒粉禁令至4/7 各縣市仍可暫緩使用

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（中央社記者許秩維台北7日電）蘇丹紅食安風暴影響全台，教育部今天表示，學校營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料至4月7日，各縣市如要持續暫緩使用，也予以尊重。

新北市衛生局日前查獲保欣企業有限公司自中國河南省三禾藥業有限公司進口的紅辣椒原料，檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，原料流向下游多家食品業者。新北市於3月率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台北市、桃園市等多個縣市陸續跟進。

衛福部食品藥物管理署和地方政府衛生局加強查緝蘇丹紅製品，教育部也於3月8日宣布，配合清查情形，請學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味品到4月7日。

教育部今天透過文字說明，教育部國民及學前教育署依據食藥署稽查情形，請學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉至4月7日。

教育部提到，各地方政府如決定持續暫緩使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等調味品，國教署也予以尊重。（編輯：張雅淨）1130407