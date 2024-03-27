蘇丹紅辣椒粉稽查告段落 24批違規下架逾59萬公斤

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）蘇丹紅辣椒粉事件影響全台，食藥署今天公布，截至3月26日共抽驗617件，不合格產品溯源為24批原料違規，中央稽查專案告一段落，共計下架及封存辣椒粉及其產品59萬5149.4公斤。

此案源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害。

含致癌物 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據） 看更多 關閉 的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署自3月7日起，不分來源國，凡進口辣椒粉全數採100%逐批查驗，並從3月8日開始，持續擴大回溯至110年前輸入台灣的中國辣椒粉，共29家進口業者。

食藥署長吳秀梅今天在例行記者會中公布最新抽驗情形，截至3月26日共抽驗617件，不合格產品溯源為24批原料不合格，共計下架及封存辣椒粉及其產品59萬5149.4公斤。

不合格品項由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業，中央稽查專案告段落。吳秀梅強調，不會停止相關監測，同時強化業者自主管理，包括辦理食品業者自主管理說明會等，並在食品藥物業者登錄平台公告，提醒食品業者主動通報有疑慮產品，附有「食品業者主動通報作業程序」。

吳秀梅指出，邊境更是祭出最嚴格管制措施，永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入；凡查獲含蘇丹色素產品，銷毀不得退運。

此外，為預防業者組織犯罪，食藥署跨部會與經濟部、環境部化學署、法務部高檢署、財政部、教育部通力合作。食藥署表示，將追蹤境外原料源頭，針對輸入前述產品的販售業者，由經濟部、財政部比對可能業者名單，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，則納入邊境預警名單。（編輯：陳政偉）1130327