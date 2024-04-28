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新北黑胡椒粉檢出蘇丹紅 170公斤流向10縣市

2024/4/28 13:25
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（中央社記者高華謙新北28日電）蘇丹紅風暴延燒，優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號，新北衛生局已抽驗並送檢；經查，這批產品生產共約170公斤，已送往台北、桃園與台中等縣市，衛生局已要求業者下架這批產品。

新北市府教育局說，學校營養午餐仍維持禁用辣椒粉、咖哩粉與胡椒粉至6月7日。

新北市政府衛生局今天表示，接獲新北市優奇公司自主通報生產的黑胡椒細粉疑檢出蘇丹色素，衛生局隨即前往抽驗相關產品並送食藥署檢驗確認，檢驗結果約需1週。

衛生局說，這批產品生產共約170公斤，流向新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等10縣市，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者下架這批產品，目前正在陸續回收中，並通報外縣市衛生局進行查核。

衛生局也已抽驗上游原料輸入業者，並送食藥署檢驗，將釐清是原料或製程問題。（編輯：張銘坤）1130428

#新北衛生局
#食藥署
蘇丹紅辣椒粉
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