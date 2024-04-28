新北黑胡椒粉檢出蘇丹紅 高雄下架回收24公斤

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）新北市優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅色素，部分產品銷往高雄，高雄市衛生局今天前往稽查，有業者購入45公斤，已下架回收24公斤，並退貨優奇公司。

優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號，新北市衛生局獲報後前往抽驗相關產品並送食藥署檢驗確認，檢驗結果約需1週。

新北市衛生局今天表示，這批產品生產共約170公斤，流向新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等10縣市，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者下架這批產品，並通報外縣市衛生局進行查核。

高雄市衛生局表示，新北市今天公文通知優奇公司製售的「黑胡椒細粉（有效日期：2026.05.22）」產品檢出蘇丹紅色素，高雄市衛生局查察高雄市2家下游業者。

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其中一家業者購入優奇公司檢出蘇丹紅色素的黑胡椒細粉共45公斤，已下架回收產品24公斤，並退貨優奇公司。另一家業者經衛生局稽查門市，業者出具進貨單據表示未向優奇公司進貨該批產品，查架上也無販售該批號效期產品。

對於優奇公司送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅色素，新北市衛生局表示，已抽驗上游原料輸入業者，並送食藥署檢驗，將釐清是原料或製程問題。（編輯：黃世雅）1130428