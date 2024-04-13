寵物二手用品交換及愛心認養會 4/21新北起跑

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）為鼓勵民眾認養寵物，新北市政府動保處21日舉辦「寵物二手用品交換會暨愛心認養會」活動。現場有可愛狗狗、貓咪認養外，還有寵物用品交換，以及免費狂犬施打及晶片植入。

這項寵物活動21日下午1時在板橋區府中廣場行人徒步區舉行。動保處今天新聞稿表示，民眾當天認養寵物即送認養嫁妝，還可在活動攤位挑選適合毛寶貝的愛心用品1份。動保處表示，新北市推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，當飼主願意牽起毛寶貝、與牠共度餘生，毛寶貝才能獲得真正幸福。

目前新北市仍有許多毛寶貝等待認養，認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，歡迎民眾認養。想了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801）。

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動保處也呼籲飼主要幫寵物施打狂犬疫苗及植入晶片。動保處獸醫師呂信璋表示，幫寵物植入晶片可減少走失情形；狂犬病是人畜共通傳染病，所有溫血動物都有被感染發病可能，飼主每年只需帶家中寵物施打狂犬病疫苗，即是最好防護。

21日活動當天，飼主也可將家裡用不到外觀乾淨、完整寵物寢具、餵食器盆、外出背帶提籠用品、美容梳洗器具或益智玩具帶來交換。另外，提醒勿將寵物藥品、保健品，以及已過期或無法使用用品帶至現場交換；現場未交換出去物品，將由動保處統一規劃，放置動物之家轉贈有需要認養人。（編輯：孫承武）1130413