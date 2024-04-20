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竹市動物園借展孟加拉虎命名票選 「睏寶」出線

2024/4/20 18:10（4/20 18:21 更新）
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新竹市立動物園今年初向六福村借展1隻孟加拉虎，園方舉辦命名票選活動，20日正式揭曉新虎名字為「睏寶」。（新竹市立動物園提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月20日
新竹市立動物園今年初向六福村借展1隻孟加拉虎，園方舉辦命名票選活動，20日正式揭曉新虎名字為「睏寶」。（新竹市立動物園提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月20日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市立動物園今年1月間向六福村借展1隻孟加拉虎，園方日前為牠舉辦命名活動，經多日投票及票數統計，今天結果出爐，確定取名為「睏寶」。

新竹市立動物園長楊礎遠今天向中央社記者表示，孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」分別於民國112年及111年離世，園方今年1月起再向六福村借展孟加拉虎1隻。

楊礎遠說，借展的孟加拉虎是母老虎，牠在新竹市立動物園區生活已3個月，園方日前為牠舉辦命名票選活動，為避免命名太過發散，園方列出「睏寶、貝貝、妮雅、波妞、萌萌」5個名字，共有2384人參與投票。

他指出，經統計票數為「貝貝」357票、「波妞」540票、「萌萌」517票、「睏寶」587票、「妮雅」383票，最後由最高票數「睏寶」獲選為老虎新名字。

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此外，新竹市立動物園與莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）今天簽約締結姊妹園，楊礎遠指出，盼未來雙方都能以動物保育為共同目標，提升醫療與照養經驗、專業人才培訓等面向交流與合作。

六福村發布新聞稿表示，新竹市立動物園與六福村是大新竹地區重要的動物與生命環境教育場域與野生動物救傷收容中心，2園簽訂姊妹園後，將在園區設施、動物福祉、生命環境教育、動物醫療與照養、園區經營等進行交流。（編輯：戴光育）1130420

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