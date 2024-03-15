新北猴硐貓公所拚3月底完工 盼展演淘金煤礦風華

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府指出，猴硐貓村是知名景點，為照顧在地170餘隻貓咪，並提供旅客資訊、休憩、認養，「貓公所」將於3月底完工，期待透過建築的裝置意象展演昔日淘金煤礦地景風華。

新北市府表示，國際知名景點猴硐貓村，因在地貓咪相當可愛，遊客可近距離與貓咪互動，成為國內外許多貓奴、貓控的天堂，吸引許多觀光客到訪。

新北市動物保處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，依「貓公所籌備處」統計，每天約100人專程拜訪貓村，假日有400人左右。猴硐為台灣首座貓村，曾被美國有線電視新聞網（CNN）評選為「全球六大賞貓景點」之一，不少國人專程到貓村擼貓。

她說，動保處於2021年將台鐵舊宿舍規劃為「貓公所籌備處」，協助調查在地貓咪戶口，計有172隻貓咪，全部都植晶片、打狂犬病疫苗及絕育。

楊淑方表示，因為貓咪親近人，並與商家、村民、志工互動良好，貓咪都有各自地盤，戶口調查過程很順利。其中，1隻白肚橘貓經票選命名「銅鑼燒」，牠因相當親近人被封為籌備處「站長」，任務是公關大使。

她指出，因這些街貓散居山村並促進商家經濟，因而比照人類行政區的公所概念，規劃建立「貓公所」，專以服務貓咪為主，將建立賞貓地圖，並整修舊宿舍壁癌、漏水、潮濕，加裝除濕機等，以增進貓咪健康。工程預計3月底完工。

楊淑方表示，「貓公所」以九份礦村淘金的金黃色為主體，猴硐煤礦的黑金為意象，外牆與屋頂裝置不少黑貓裝置藝術，配合光雕，在無光害的星空下照亮山城，將成為明顯地標。

新北市觀旅局指出，2013年打造橫跨台鐵幹線的「貓橋」成為往返貓村的重要通道，其除了貓耳與貓尾的裝置藝術外觀，並將早期礦工照顧貓咪的照片及插畫融入煤礦意象，盼望增加觀光特色。

觀旅局表示，投入新台幣1850萬元整修「貓橋」的鏽蝕鋼梁，提升安全、防水性，預計今年12月底完工，將來搭配「貓公所」將成為猴硐喵星人樂園的特色景點。（編輯：戴光育）1130315

猴硐貓村已是國際知名景點，不少人都喜歡前往與親人貓咪互動，新北市動保處在2021年特將台鐵舊宿舍規劃為「貓公所籌備處」，協助調查貓戶口，其中有隻白肚橘貓經票選命名為「銅鑼燒」（圖），因相當親人被封為籌備處「站長」，任務是公關大使。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月15日

新北市瑞芳區猴硐貓村為知名旅遊景點，也是許多喵星人天堂，當地「貓橋」是往返貓村的重要通道，造型結合當地煤礦、貓及隧道意象，不時可見貓咪往來穿梭。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月15日

新北市瑞芳區猴硐貓村為著名景點，聚落街貓散居山村並促進商家經濟，動保處特別比照人類行政區的公所概念打造「貓公所」，專以服務貓咪為主，並趁勢整修台鐵舊宿舍環境以增進貓咪健康，相關工程預計3月底完工。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年3月15日