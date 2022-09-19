猴硐瑞三整煤廠荒廢30年 修復啟用重現礦業風華

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（中央社記者高華謙新北19日電）列為歷史建築、象徵台灣20世紀煤礦發展的猴硐瑞三整煤廠荒廢超過30年後修復啟用，不僅建築木料是看點，透過文物展互動體驗及走過煤渣鋪設地板等，彷彿讓人置身礦業風華年代。

根據國家文化資產網網頁，基隆河上游曾是全台灣最大的煤礦產地，日治時期台灣總督府民政部殖產課進行煤田調查後，認為猴硐是罕見的優良煤田，予以極高評價。

1934年，礦業鉅子李建興在瑞芳區創設瑞三礦業公司，其中「瑞三礦業整煤廠」就是運媒、整媒的重要廠址。瑞三礦業公司煤產量在1970年代幾乎占全國一半，是當時台灣煤礦產業重要據點，也是猴硐聚落發展主因。不過1990年，隨著石油取代燃煤，鐵路電氣化，使煤的需求量銳減，不得已宣布全面停產。瑞三整煤廠在2005年公告登錄為新北市歷史建築。

新北市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，瑞三整煤廠象徵台灣20世紀中末期煤礦產業蓬勃發展的歷史，也是創造當時台灣經濟奇蹟的一大功臣，不過瑞三整煤廠1990年停產後便荒廢30多年，新北市政府自2019年啟動修復工程，經過繁複的文資審查與設計，歷時3年修復完工。

其中1樓是鋼筋混凝土構造，2、3樓是木頭構造，其中大量使用日治時代遺留檜木與杉木等舊木料，由木匠師運用精湛的手藝與現代工法融合，盡力復原整煤廠舊時風貌。

觀光旅遊局局長楊宗珉說，整煤廠內部設置猴硐瑞三礦業文史展覽，彙整及爬梳當地礦工耆老在地故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料，以敘述故事手法展現過往生活，可一窺當時礦業及礦工們生活真實樣貌。

他說，1樓部分地板以煤渣鋪設，重現當時景象；在「產煤裕國」展區，民眾可在多媒體互動區用手撥開堆疊的煤礦影像，展示礦工日常對話，看見他們以生命打磨出的智慧與價值觀；「炭空」展區記載礦業工作的工項分工、每日上工標準配備、坑道內的通風系統設定、救護隊的成立及安全教育訓練等，顯現礦工在艱苦環境中不屈精神。

走上2樓的「產煤脈絡」展區，則可看見以動畫播映瑞三整煤廠選洗煤礦的流程，整煤廠運用不同機械設備，如JIG水洗式洗煤機、巴姆洗煤機等反覆選洗出不同級別煤礦，用作火力發電廠發電、或是提供火車行進動力；現場也放映由瑞三整煤廠前廠長王國緯道出長達20幾年的煤礦人生與近代煤礦工業發展實證。

新北市長侯友宜說，猴硐除了有貓咪之外，也希望讓全台重新認識當年猴硐地區的煤礦繁榮景象，及具歷史意義的礦業文化故事。未來致力打造猴硐為具觀光休閒、文化教育意義及美麗生態景緻的國際煤礦文化園區。

瑞三整煤廠館內開放時間為上午9時至下午6時，休館時間為每月首個星期一及農曆除夕，適逢國定假日則順延休館。（編輯：李錫璋）1110919