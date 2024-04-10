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蘇卡達象龜誤闖菜園 竹縣野生動物救傷隊暫收容

2024/4/10 11:14（4/10 11:51 更新）
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新竹縣政府日前獲報有一隻疑似象龜於竹北市新社里農民的菜園裡出沒，隨即派野生動物救傷隊至現場處理，經判別是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月10日
新竹縣政府日前獲報有一隻疑似象龜於竹北市新社里農民的菜園裡出沒，隨即派野生動物救傷隊至現場處理，經判別是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹縣府今天表示，日前獲報有1隻疑似象龜於竹北市新社里農民的菜園裡出沒，隨即派野生動物救傷隊至現場處理，經判別是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」，後續由救傷隊暫收容。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，農業處保育專線於4月8日下午接獲民眾通報，發現有1隻長相特殊烏龜在竹北市新社里農民的菜園裡出沒，向縣府尋求協助，縣府派野生動物救傷隊出動至現場處理。

新竹縣長楊文科表示，這隻「迷路的象龜」已由新竹縣野生動物救傷隊前往接收，經目測外觀無受傷情形，健康狀況良好，目前由新竹縣野生動物救傷隊暫養收容。

縣府說，經由屏東科技大學野生動物虛擬鑑識中心辨別，這隻迷途烏龜是保育類的野生動物「蘇卡達象龜」，性別初步判定為母象龜。

縣府表示，很可能因飼養逃逸或棄養，導致這隻象龜誤闖民眾菜園覓食才被發現，經量測長約42公分，重量約9公斤，若有飼主發現走失應盡速前來聯繫辦認領事宜。

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縣府指出，蘇卡達象龜原產於非洲的撒哈拉沙漠、薩赫勒地區和西非的荒漠草原，為生活在陸地的大型陸龜科種類。依農業部公告，蘇卡達象龜為保育類動物，民眾需持有合法核准文件才可飼養。

縣府表示，民眾若未經登記飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第51條規定，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；若涉及非法買賣，依野生動物保育法第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，並可沒入所飼養的保育類野生動物。（編輯：張銘坤）1130410

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