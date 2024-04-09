楊長鎮邀楊文科、徐欣瑩嚐粄條 盼恢復消費者信心

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）客委會主委楊長鎮今天邀請新竹縣長楊文科、國民黨立委徐欣瑩等人到竹縣品嚐粄條，以行動力挺，盼恢復消費者信心。楊文科也宣布，5月1日起竹縣營養午餐恢復使用粄條。

徐欣瑩昨天質詢寶林茶室案影響客家粄條商機，呼籲客委會協助重振買氣，楊長鎮現場允諾辦理，今天邀請楊文科、徐欣瑩與芎林鄉長黃正彪等人到芎林鄉力挺在地客家美食店家，共同品嚐粄條，盼恢復消費者信心。

楊長鎮說，近期食安風波，讓民眾對米食有所存疑，而客家米食是台灣客家飲食產業中重要產品之一，盼民眾能再前往客家美食店家，享用客家米食等食物，也邀請民眾共同為客家粄條發聲，重振消費者信心。

日前因寶林茶室食安風暴影響，新竹縣從4月1日起，暫停學校營養午餐使用粿仔條、粄條，改以炒麵等其他食材替代；不過楊文科今天宣布，為鼓勵受影響粄條產業、重建消費信心，因此響應客委會號召，5月1日起恢復營養午餐粄條供應。

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楊文科說，客家粄條是用純粹的米製作，沒有添加其他粉，也不會有隔夜販售情形，因為做完當天就會銷售完畢，而竹縣在芎林鄉、北埔鄉、新埔鎮、竹東鎮等地區都有販售粄條，邀請民眾來竹縣品嚐美味的客家粄條。

徐欣瑩向中央社記者表示，客家粄條是竹縣著名美食，而粄條是客家人重要飲食代表，多是新鮮手工現做現賣，且每個地方的粄條都各有風味，盼消費者能夠繼續支持客庄粄條。（編輯：方沛清）1130409