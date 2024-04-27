馬來貘「貘莉」又懷孕 北市估6月喜迎新生命

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市動物園公布喜訊，馬來貘「貘莉」又要當媽了，寶寶預計6月報到；而至日本東山動植物園交流的「貘豆」也適應良好，希望早日傳出開枝散葉好消息。

動物園今天以新聞稿表示，馬來貘「貘莉」是園內第1隻成功繁殖的馬來貘，2007年出生，今年即將滿17歲，2021年時第1次當媽媽，順利生下寶寶「貘花豆」。

動物園指出，去年「貘花豆」獨立生活後，「貘莉」與「貘克」再度開始約會，隨著「貘莉」食欲越來越好，體重緩步上升，獸醫在定期超音波檢查時，首次發現小傢伙的影子，開心地宣布「貘莉」又要當媽了。

動物園說，在保育員細心照顧及獸醫每2週定期產檢下，寶寶健康順利地成長，「貘莉」體重也一路來到377公斤，根據配對時間及超音波影像，推測馬來貘寶寶會在今年6月左右報到。

另外，遠渡重洋赴日本的馬來貘「貘豆」，3月20日順利入住日本東山動植物園，適應良好。負責檢疫的獸醫笑說，看著「貘豆」吃飽喝足慵懶躺在欄舍內，自己都被傳染了睡意。

動物園指出，目前「貘豆」與另隻個體Komore輪流與遊客見面，等到牠們的新欄舍蓋好後就會組成小家庭一起入住，希望明年也能聽見牠們的喜訊。

動物園表示，每年4月27日是World Tapir Day世界貘日，全球目前的4種貘，山貘、馬來貘、中美貘及南美貘，都已被國際自然保育聯盟IUCN列為瀕危Endangered物種。動物園一直以來積極推動馬來貘域外安全族群及其基因多樣性保存。

動物園說，人類道路開發、森林濫伐、採礦或農業活動等，棲地破碎化造成野生貘族群極大生存壓力，藉著「世界貘日」邀請大家透過認識貘、了解貘的保育，喚起對於野生環境保護重視。（編輯：方沛清）1130427