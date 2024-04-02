新竹漁港舊直銷中心傳提前拆 市府稱討論未定案

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民進黨新竹市議員劉康彥指出，竹市府為加快新竹漁港新直銷中心工程進度避免中央補助遭收回，擬提前拆除舊有直銷中心，攤商恐需停業至少4個月。市府表示，僅討論並未定案。

劉康彥今天向中央社記者表示，近日有民眾反映新竹漁港直銷中心工程（包括興建新直銷中心、拆除舊直銷中心、舊直銷中心原址景觀工程）若未能在今年底全部完工，中央補助款將遭收回，市府為讓工程趕在年底前完工，規劃舊直銷中心將提早拆除，這將會造成攤商被迫停業至少4個月。

他指出，為釐清「中央補助款會不會被收回？」昨天拜託民進黨立法院黨團總召柯建銘邀集農委會漁業署、經濟部水利署人員討論，結論是補助款可辦理「保留」並跨年度執行，因此舊直銷中心不需提前拆除，他將請新竹市府加快工程進度讓攤商可以安心做生意。

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對此，新竹市府提供新聞稿表示，漁業署人員曾提醒新竹漁港直銷中心的景觀工程案屬於前瞻基礎建設計畫補助，不確定明年是否還能使用，對方建議市府研擬能在今年底完工的執行方案，因此市府才會討論提早拆除舊直銷中心的可能，但僅為討論並未定案。

針對議員指稱「經費可以保留」，竹市府指出，將再洽漁業署確認，目前依照原工程執行規劃方案，以不影響攤商做生意為原則，另也要求施工單位提出趕工計畫。（編輯：戴光育）1130402