北市動物園馬來貘家族分居 貘花豆住熱帶雨林區

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台北市立動物園10日表示，園內馬來貘家族已繁殖到第3代，分組照養在3個地方，年紀最小的「貘花豆」就與父母輪流使用熱帶雨林室外區。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市立動物園馬來貘家族已繁殖到第3代，園方為了管理將家族成員分組放風，例如老么「貘花豆」就與父母輪流使用熱帶雨林室外區，「貘花豆」的阿姨則住在另一個活動場。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，園內目前照養馬來貘的地方包含保育研究中心、熱帶雨林室外區、熱帶雨林區，其中保育研究中心不對外開放，住著來自新加坡動物園的Putri與園內繁殖的「貘樹」。

動物園指出，熱帶雨林室外區較靠近大門口，除了馬來貘外，還住著大食蟻獸、水豚、小爪水獺等動物；熱帶雨林區的馬來貘活動場則在過了穿山甲館之後，一旁還有人猿、大長臂猿、大犀鳥等的家。

動物園表示，2021年出生的「貘花豆」已經長成亭亭玉立的淑女，和來自捷克布拉格動物園的爸爸「貘克」、台北出生長大的媽媽「貘莉」輪流使用熱帶雨林室外區。

動物園說明，近期接獲許多遊客關心，「貘花豆」的背上怎麼有一道傷痕？這其實是因為牠抓癢時不小心刮破皮，醫療團隊正在持續觀察和治療。

至於「貘花豆」的阿姨「貘芳」，以及「貘芳」的兒子「貘豆」，動物園表示，母子倆正輪流使用熱帶雨林區的活動場。

動物園指出，馬來貘屬於瀕臨滅絕（Endangered）的物種，園內從15年前開始透過來自日本北海道的「貘卡」和來自馬來西亞的「馬雅」建立起小家族，目前已經繁殖到第3代「貘豆」和「貘花豆」，期待家族成員未來持續開枝散葉。（編輯：張銘坤）1120310