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北市教育局主秘諶亦聰接任動物園長 史上最年輕

2023/3/8 14:05
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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市立動物園前園長劉世芬1月屆齡退休，教育局經過評選後決議由39歲的主秘諶亦聰接任，將是動物園最年輕的園長。諶亦聰說，上任後首要傾聽內部聲音，努力拓展營收多元性。

諶亦聰今天向中央社記者表示，動物園是非常龐大的組織，成員組成相當多元，各有動物、植物、行政等不同領域專長，所以27日上任後將先著重在傾聽內部同仁意見跟聲音，得到不同視角專業見地。

諶亦聰指出，她希望拓展營收的多元性，探討不同方法可能性，包含門票價格調整、行政法人化、場租檢討、生態主題園區BOT案等，與各方產業合作，思考多角化經營，並更大力發展觀光行銷。

結合過去教育行政背景，諶亦聰說，未來還希望動物園與各級學校有更深入結合，除了單次校外教學外，能夠協助學生職涯試探、專題探究、生命教育等課程。

此外，諶亦聰不諱言，保育員目前薪資實在太低，除了將盡量向中央爭取危險加給外，也會研議是否有更彈性的薪資結構制度，改善低薪狀況。

教育局長湯志民表示，諶亦聰有創意、活動力強且樂於接受挑戰，跟局裡局外同事都共識愉快，人脈關係維持很好，在動物園許多資深且優秀前輩協助下，將可為動物園注入新的活力。

教育局表示，諶亦聰曾任國小教育科長、中等教育科長及綜合企劃科長，去年升任主任秘書，未來上任後將會是動物園最年輕的園長。（編輯：方沛清）1120308

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