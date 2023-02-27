胖30公斤才知懷孕 北市動物園斑哥羚羊迎新成員

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）北市動物園今天宣布好消息，斑哥羚羊「蘭雅」和「梅忠忠」去年曾短暫同居，連保育員都沒料到牠們短時間內就能順利配對，直到發現「蘭雅」重了30公斤，才確認「元宵」已來報到。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，時隔4年，斑哥羚羊「蘭雅」今年2月5日再度產下寶寶。因為生日逢元宵節，保育員就將寶寶取名為「元宵」。

動物園指出，「元宵」身強體壯，出生幾小時已能站立起身，在「蘭雅」自行哺育餵奶下更是沒2、3天就健步如飛，現在常常會依偎在「蘭雅」或姊姊「小雅」身邊，還會有樣學樣地咬起地上枝葉再吐掉。

動物園說明，斑哥羚羊懷孕期近10個月，一胎只產一隻，推估「蘭雅」大約是在去年4月與「梅忠忠」短暫共用場地時順利配對，但沒想到牠們在極短時間內就成功懷孕，直到保育員去年底發現「蘭雅」重了快30公斤才確認。

動物園發言人曹先紹說，園內的斑哥羚羊繁殖成功，數量相當可觀，所以一直謹慎地為族群進行計畫生育，去年觀察到「蘭雅」與「梅忠忠」有交配行為後，就讓個體分開，並密切關注「蘭雅」狀況，只是斑哥羚羊腹部曲線不明顯，當時看起來頂多是「小腹」，一量體重才確認懷孕了。

動物園提醒，斑哥羚羊生性機警膽小，年幼的「元宵」大多時候都會躲藏在隱密處，歡迎大家到非洲動物區尋找「元宵」的身影，但務必降低音量、減少干擾，避免讓牠受到驚嚇。（編輯：張銘坤）1120227