北市小爪水獺家族迎新成員 寶寶頭好壯壯超萌

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市動物園今天表示，小爪水獺家族睽違4年再迎新成員，媽媽「蜜香」生下四胞胎，爸爸「史達奇」盡責地布置巢及護衛寶寶，而寶寶們將滿月，穩定成長中。

台北市動物園新聞稿表示，「蜜香」是民國109年被走私查緝的水獺寶寶，查獲後安置於園內，由保育員人工哺育帶大，是個相當活潑、健康的女生； 爸爸「史達奇」是透過跨國合作，從新加坡引入的年輕個體。

動物園表示，蜜香1月30日順利生下了四胞胎，這也是動物園的小爪水獺家族睽違4年的新成員們。蜜香雖然是第一次當媽媽，母性卻非常好，總是寸步不離照顧及餵養著寶寶們。

史達奇則是「神隊友」，當蜜香哺餵寶寶時，史達奇就會開始整理環境、把巢材搬進家中讓家裡比較舒適。保育員還觀察到，當媽媽要進食前還會把寶寶交給爸爸，爸爸也很負責任地停下手邊的動作，把小孩叼到安全的地方去照顧。

動物園表示，小爪水獺家庭關係緊密、具有強烈的領域性，保育員也發現史達奇在寶寶出生後，警戒心變得相當高，連保育員都不能靠近，只能遠遠觀察，媽媽則會躲在保育員事先準備好的麻布袋裡面餵奶。

動物園指出，目前爸爸媽媽把寶寶們照顧得非常好，寶寶們也都穩定成長中，過幾天即將滿月的小傢伙們，體型明顯比剛出生時大了2到3倍。

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動物園提醒，小爪水獺外型可愛，國外已有人引入寵物市場中，然而牠們終歸是野生動物，依舊有野性本能，擁有肉食動物尖銳的牙齒以及群居的特性，破壞力也強，不適合被當作寵物飼養。

動物園說，近年來因國際寵物市場的需求增加，小爪水獺在原棲地承受了越來越沉重的獵捕壓力，已嚴重衝擊到野外族群的存續。目前國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為，動物園也呼籲千萬不要私自飼養保育類野生動物。（編輯：李錫璋）1121220