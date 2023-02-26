壽山動物園連假人氣強強滾 估天天迎8000人次

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228連假有4天，加上南部天氣佳，高雄湧入大批返鄉人潮及遊客，知名景點壽山動物園吸引許多民眾前往參觀。（壽山動物園提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月26日

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）今年228連假有4天，加上南部天氣佳，高雄湧入大批返鄉人潮及遊客，知名景點如駁二、旗津、壽山動物園等都非常熱鬧；根據動物園統計，昨天有逾7000人次入園，預估連假期間每天平均會有8000人次。

壽山動物園主任莊絢智告訴中央社記者，連假期間的預售票都賣得非常好，熱門時段更是早早就銷售一空；昨天有7000多人入園，今天也相當熱鬧，預估連假4天至少會有3萬2000人次入園參觀。

動物園周邊停車空間有限，交通局呼籲遊客多利用大眾運輸前往，建議民眾將車輛放在捷運、輕軌周邊停車場，轉捷運至橘線鹽埕埔站（O2站一號出口）、輕軌文武聖殿站（C16站）轉搭56號公車；為快速疏散人潮，公車也彈性加密至每10分鐘一班車。

壽山動物園去年12月重新開放入園，為確保參觀品質、動物適應狀況，每天開放3000張預約票，今年2月起加碼開放現場購票500張；莊絢智觀察，多數遊客都是線上預約，入園人數高峰落在上午11時至下午2時之間。

民眾林先生今天帶2歲女兒至動物園，他說，早早就預約好門票，就怕連假期間票不好搶，遊客雖然很多，但空間還算舒適，空橋的體驗也讓孩子非常開心。（編輯：陳仁華）1120226

高雄市壽山動物園2022年12月重新開放入園，228連續假期吸引許多民眾前往參觀。（壽山動物園提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月26日