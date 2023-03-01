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黑猩猩挑食不浪費 北市動物園「娃智」用菠菜作畫

2023/3/1 15:11
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立動物園今天表示，黑猩猩不只會挑食，玩心較重的「娃智」還會把不喜歡的食物排列成圓形圖樣，紅鳳菜、波菜都成為他的作畫素材。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「娃智」目前7歲又9個月大，相當於人類青少年階段，玩心比較重，容易觀察到牠利用身邊可以取得的素材當作玩具，也包含牠不愛吃的食物。

負責照顧靈長類動物的保育員發現，園區內黑猩猩和金剛猩猩都會將不喜歡的食物拿來「擺盤」，「娃智」更是聰明地把食物排列成圓形圖樣，讓保育員讚嘆牠的藝術天分同時好氣又好笑。

動物園說明，黑猩猩是以素食為主的雜食性動物，喜歡口感脆的高麗菜、空心菜等葉菜類，許多人類討厭的苦瓜、青椒、茄子都是牠們的心頭好，甚至會為了搶茄子吵架。

至於吃起來較澀、硬或帶有絨毛的菜，則普遍被黑猩猩討厭，包含被「娃智」拿來創作的紅鳳菜、波菜、茼萵及南瓜。

動物園表示，藉由黑猩猩擺盤的行為，保育員可以推論出不同個體對食物的喜好，邀請民眾造訪非洲動物區時一起觀察牠們的行為，藉此了解牠們的心思。（編輯：龍柏安）1120301

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