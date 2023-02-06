北市動物園3隻大貓熊不搞混 眼睛耳朵見端倪

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園大貓熊家族成員各自獨立生活，為了幫助民眾辨識，園方今天點出3隻個體外觀差異，「圓圓」的黑眼圈較圓、「圓仔」耳朵最小、「圓寶」的黑背心有個閃電狀圖型。

台北市立動物園照養3隻大貓熊「圓圓」、「圓仔」及「圓寶」，除了2歲又7個月大的「圓寶」稍微還可以透過體型辨識外，「圓圓」與「圓仔」母女倆體重不相上下，常讓遊客難以輕易分辨。

動物園今天透過新聞稿說明，要分出3隻大貓熊不難，除了從活動場上方的名牌得知空間使用者外，還可以從牠們的眼部黑斑形狀、耳朵形狀、黑背心樣式等來辨識。

動物園指出，與「圓寶」分開後，「圓圓」現在很享受自己居住、沒有小孩打擾的悠閒生活，每天吃飽睡好，體重約為107公斤。牠的黑眼圈較圓、黑背心是家族成員中最寬的，且耳朵根部明顯內收，就像是綁了兩個髮髻。

至於「圓仔」，動物園表示，9歲的牠身長較短，耳朵最圓、最小，黑背心的寬度比較細，且黑白交界處有個類似「V」的弧形。

動物園表示，剛展開獨立生活的「圓寶」在戒斷母乳後，竹類攝取量已大幅提升，體重突破90公斤。牠的耳朵較尖、四肢修長，黑背心則因為小時候被「圓圓」叼起時意外劃傷有個閃電狀的圖型。（編輯：張銘坤）1120206