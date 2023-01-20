大貓熊「圓寶」獨立生活穩定 探索茄冬樹好愜意

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市動物園表示，大貓熊「圓寶」與媽媽「圓圓」的獨立生活順利，下週起就會依序到遊客面的照養空間活動；而圓寶近期熱中在茄冬樹上玩耍或吃果實，十分愜意。

台北市立動物園今天以新聞稿表示，圓寶已經2歲6個月，大貓熊是獨居動物，幼仔長成後就要跟媽媽分開照養。

動物園表示，現場照養觀察也發現圓圓阻擋圓寶吸奶的行為，頻率與強度都有增加趨勢。動物園說，如果讓母女倆繼續在一起，圓寶會繼續吸吮母乳而壓縮自身對竹葉等纖維的進食量，不利腸道菌叢健康發展；而圓圓若持續泌乳讓基礎代謝率居高不下，對身體也是沉重的負擔，未來兩熊甚至可能為了競爭場地及食物而造成傷害。

動物園指出，必須為圓寶啟動分階段的「獨立作業」，保育員們隨時監看圓寶和圓圓的狀況，也要透過各種身體數據及行為表現，來確保「獨立運動」過程安全。

動物園說，依據國際經驗，圈養環境下因無法複製野外的寬闊環境，即使運用分隔不相鄰的照養場域，在大貓熊母子分離後的一週左右，仍會因氣味、叫聲而相互影響，動物會尋覓彼此，而出現適應期的各種狀況，尤其對媽媽而言，荷爾蒙的影響更為深遠，保育員必須持續就不同狀況進行必要因應，包括對動物的安撫行動，來幫助動物度過適應期。

動物園表示，所幸目前圓寶和圓圓已安然度過適應期，各自的新生活狀態都十分穩定，每日的監測數據顯示，母女倆的採食狀況及糞便量均恢復至9成，體重穩定上升中，下星期開始，大貓熊將依照正常排序，輪流到遊客面的照養空間活動，跟粉絲們見面。

動物園並說，圓寶最近熱衷於探索茄冬樹，只要到戶外活動場，就會爬到樹上大啖茄冬果實或是玩耍、休息，十分愜意。

動物園說，昨天圓寶為了吃樹梢末端的果實，竟壓斷樹幹、摔到地面，保育員趕緊確認圓寶反應再到後場檢查，幸好從走路情況、觸摸方式等，確認圓寶沒有受傷。（編輯：謝雅竹）1120120