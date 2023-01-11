丹頂鶴見證台日友好 釧路市長：為哩鶴感到驕傲

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日本北海道釧路市長蝦名大也（前左4）11日到台北市立動物園內探視丹頂鶴Big、Kika與新生寶寶「哩鶴」，蝦名大也表示，「哩鶴」誕生讓他感到驕傲，盼日本與台灣、釧路市與台北的友情能夠長長久久。中央社記者陳昱婷攝 112年1月11日

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）丹頂鶴Big和Kika從日本來到台北動物園11年後，去年自然產下「哩鶴」，日本北海道釧路市長蝦名大也今天到動物園探視，並讚揚日本與台灣的友誼，他為「哩鶴」的誕生感到驕傲。

台北市立動物園今天迎接蝦名大也率領的訪團，成員包含釧路市教育長岡部義孝、釧路市議會議長松永征明、日台親善協會會長小船井、釧路市動物園園長鈴木貴博等，雙方互贈丹頂鶴及穿山甲木雕。

蝦名大也在丹頂鶴前廣場致詞表示，日本有75種特別天然紀念物，動物類別中，第一次輸出到海外的就是丹頂鶴Big和Kika；植物類別中，第一次到海外也是送來台北動物園的毬藻，這表示日本非常信賴與台灣的友誼。

蝦名大也指出，丹頂鶴與毬藻都是北海道的驕傲，如今「哩鶴」誕生更是讓他感到驕傲，希望日本與台灣、釧路市與台北的友情能夠長長久久。

蝦名大也會後接受媒體聯訪時說，Big和Kika來台後，他一直在想到底什麼時候才會生小孩，所以他真的為「哩鶴」很開心。

他指出，釧路市有非常好的自然環境，台北又有亞洲數一數二的動物園，非常期待雙方未來繼續合作，為丹頂鶴的域外保育共盡心力。

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至於「哩鶴」長大後的配對計畫，蝦名大也說，此行將針對這個議題做討論，由於北海道的丹頂鶴屬於不遷徙族群，希望「哩鶴」就好好地在台灣做域外保育，不要跟其他種類的族群混合。

台北市立動物園發言人曹先紹補充，後續還會與釧路市討論動物的所有權、Big和Kika的繁殖計畫，且雙方交流不會僅限於丹頂鶴，也許有機會能發展到其他動物的保育。（編輯：李錫璋）1120111