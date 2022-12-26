北市動物園二趾樹獺新成員 個性溫馴配合度高

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台北市立動物園26日表示，二趾樹獺有新成員誕生，是來自花蓮的「蘇珊」與園內成員「葉橙」配對所產下，寶寶「珊萬」目前頭好壯壯且個性溫馴。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市立動物園今天宣布好消息，二趾樹獺有新成員誕生，是來自花蓮的「蘇珊」與園內個體「葉橙」配對所產下，寶寶出生時體重較輕，但目前已頭好壯壯，且個性溫馴。

台北市立動物園透過新聞稿表示，在2019年從花蓮新光兆豐休閒農場搬家到台北的二趾樹獺「蘇珊」，與園內彩虹家族成員「葉橙」經過2年磨合後，今年10月31日產下一隻寶寶。由於當天剛好是萬聖節，寶寶被保育員取名為「珊萬」。

動物園表示，「蘇珊」、「葉橙」住在穿山甲館的後場，保育員幾乎沒觀察到兩隻樹獺有任何互動，「葉橙」就像是絨毛玩偶一樣，除了吃飯以外，都用同樣的動作、在同樣的位置吊掛著；「蘇珊」則個性溫馴，與保育員互動良好。

動物園指出，因為牠們看似毫無交集，「珊萬」的出生令人十分驚喜，不過「珊萬」出生時較一般幼仔的體重輕，甚至持續下降，所以保育員趕緊額外幫忙補充羊奶，「珊萬」的體重才開始回穩，現在已超過600公克。

動物園表示，「珊萬」的個性溫和，很像牠的父母，例如牠在測量體重時不會發出叫聲，所以不會引發媽媽「蘇珊」護幼，等保育員量完體重後，只要將「珊萬」靠近「蘇珊」的腹部，「珊萬」就會自行緩慢地爬回媽媽的懷抱。

動物園說明，由於「珊萬」目前太幼小，等牠長大、能夠獨立生活後，就有機會與民眾見面，而民眾現在可以到穿山甲館看「珊萬」的叔叔「葉黃」、「葉紫」和「葉夏」，不過觀察樹獺需要敏銳的觀察力及一點緣分，因為牠們平常都躲在樹葉後、巢箱裡或仿岩的隙縫中。（編輯：張雅淨）1111226